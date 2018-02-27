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Medipol Başakşehir, Son 4 Haftada 7 Puan Kaybetti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ

Spor Toto Süper Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, sadece 5 puan kazandı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 12:30
Puan Ver : Medipol Başakşehir, Son 4 Haftada 7 Puan Kaybetti(8/10)4

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Liderlik için çıktığı bu maçı iyi değerlendiremeyen ve puanını 47 yapan turuncu-lacivertliler, averaj farkıyla aynı puana sahip olan Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta zorlu Trabzonspor deplasmanında kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen Abdullah Avcı'nın ekibi, elinde bulundurduğu fikstür avantajını ise lehine çeviremedi. Sırasıyla 23. haftada Gençlerbirliği ve 24. haftada da Göztepe ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak olan Başakşehir, evinde oynayacağı bu müsabakaları kayıpsız geçerek 6 puanı hanesine yazdırmak istiyordu. Ancak Başkent ekibi karşısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan ve gol yollarında etkisiz kalan turuncu-lacivertliler, yaşadığı bu puan kaybını gelecek hafta Göztepe karşısında kazanarak telafi etmek istiyor.

4 HAFTADA 7 PUAN KAYIP

Süper Lig'de son 4 haftada oynadığı karşılaşmalarda hanesine sadece 5 puan yazdırabilen Medipol Başakşehir, bu süreçte kaybettiği 7 puanla şampiyonluk yarışında da büyük yara aldı. 20. haftada deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli takım, bir sonraki hafta ise sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu zorlu mücadele sonrası Trabzon deplasmanına giden İstanbul temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son olarak 23. haftada Gençlerbirliği'ni konuk eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu maçta 1 puana razı oldu.

Başakşehir, söz konusu bu periyotta rakip ağlara 3 gol bırakırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

PAZARTESİ MAÇLARI YARAMIYOR

Medipol Başakşehir, bu sezon pazartesi günleri 4 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, geriye kalan 3 karşılaşmada ise sahadan 1 puanla ayrıldı. İstanbul temsilcisi, elde ettiği beraberliklerin hepsini 1-1'lik skorlarla aldı.

Başakşehir'in bu sezon pazartesi günleri oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

23 Ekim 2017 Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1

27 Kasım 2017 Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1

29 Ocak 2018 Medipol Başakşehir: 5 Kardemir Karabükspor: 0

26 Şubat Pazartesi Medipol Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 1


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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