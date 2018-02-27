MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ
Spor Toto Süper Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, sadece 5 puan kazandı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Liderlik için çıktığı bu maçı iyi değerlendiremeyen ve puanını 47 yapan turuncu-lacivertliler, averaj farkıyla aynı puana sahip olan Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta zorlu Trabzonspor deplasmanında kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen Abdullah Avcı'nın ekibi, elinde bulundurduğu fikstür avantajını ise lehine çeviremedi. Sırasıyla 23. haftada Gençlerbirliği ve 24. haftada da Göztepe ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak olan Başakşehir, evinde oynayacağı bu müsabakaları kayıpsız geçerek 6 puanı hanesine yazdırmak istiyordu. Ancak Başkent ekibi karşısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan ve gol yollarında etkisiz kalan turuncu-lacivertliler, yaşadığı bu puan kaybını gelecek hafta Göztepe karşısında kazanarak telafi etmek istiyor.
4 HAFTADA 7 PUAN KAYIP
Süper Lig'de son 4 haftada oynadığı karşılaşmalarda hanesine sadece 5 puan yazdırabilen Medipol Başakşehir, bu süreçte kaybettiği 7 puanla şampiyonluk yarışında da büyük yara aldı. 20. haftada deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli takım, bir sonraki hafta ise sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu zorlu mücadele sonrası Trabzon deplasmanına giden İstanbul temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son olarak 23. haftada Gençlerbirliği'ni konuk eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu maçta 1 puana razı oldu.
Başakşehir, söz konusu bu periyotta rakip ağlara 3 gol bırakırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
PAZARTESİ MAÇLARI YARAMIYOR
Medipol Başakşehir, bu sezon pazartesi günleri 4 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, geriye kalan 3 karşılaşmada ise sahadan 1 puanla ayrıldı. İstanbul temsilcisi, elde ettiği beraberliklerin hepsini 1-1'lik skorlarla aldı.
Başakşehir'in bu sezon pazartesi günleri oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
23 Ekim 2017 Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1
27 Kasım 2017 Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1
29 Ocak 2018 Medipol Başakşehir: 5 Kardemir Karabükspor: 0
26 Şubat Pazartesi Medipol Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 1
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar