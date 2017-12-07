Medipol Başakşehir Taraftarından Filistin'e Destek
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Medipol Başakşehir Taraftarından Filistin'e Destek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubunda Braga ile karşılaştığı müsabakada tribünlerde Filistin'e destek için pankart ve bayraklar dalgalandırıldı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 23:00
Puan Ver : Medipol Başakşehir Taraftarından Filistin'e Destek(6/10)2

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. maçında evinde Braga ile karşılaşan Başakşehir tribünlerinde Filistin yalnız bırakılmadı. Kale arkasında bulunan tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandıran taraftarlar Filistin lehine sloganlarda bulundu. Ortalarında dev Türk bayrağı dalgalandıran grup diğer yandan da Filistin bayraklarını sallayarak Filistin halkına destekte bulundu.

"KUDÜS İÇİN SONSUZA DEK BİRLİKTEYİZ"

Kale arkasında açılan pankartta yazan 'Biz senin için 90 dakika, Kudüs için sonsuza dek birlikteyiz' yazısı dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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