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Medipol Başakşehir'de Arda Turan kadrodan çıkarıldı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE ARDA TURAN KADRODAN ÇIKARILDI

Medipol Başakşehir'de Arda Turan sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Tarih : 27 Şubat 2018, 05:30
Puan Ver : Medipol Başakşehir'de Arda Turan Kadrodan Çıkarıldı(5/10)1

Başakşehir'de Arda Turan, arka adelesinden geçirdiği sakatlığın ardından Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki kapanış mücadelesi olan Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldı.

SAĞ BACAK ARKA ADELESİNDE ÖDEM TESLİM EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Arda Turan'ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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