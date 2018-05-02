Medipol Başakşehir'de Arda Turan Şoku!
İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti
Askeri Uçak Düştü, Dumanlar Gökyüzünü Kapladı!
Unesco Listesine Girmişti! Şenlikler Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı
Futbol Terörü Bitmek Bilmiyor! Hakemi Tekme Tokat Dövdüler
Enes Başar, Avrupa Güreş Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı
Fed, Faizlerde Değişikliğe Gitmedi
Toroğlu'ndan Derbi Yorumu: F.Bahçe'nin Sahaya Çıkmasına Gerek Yok
Macron'dan Avustralya First Lady'sine İlginç Övgü: Lezzetli
Komşuyla Yeni Kriz Kapıda! Kepçe Operatörü Sınırı Yıkıp Geçti
İspanyol Devi, Chelsea'nin Genç Kalecisine Kancayı Taktı
Hıncal Uluç'tan Olay Sözler: Skrtel'in Başını Fb Doktoru Kanattı
Sumudica Dert Yandı: Türkiye'de Tek Kaldım
Bundan Böyle Ünlü Adada Plastik Çatal-Bıçağa İzin Yok!
Futbol Severlere Büyük Müjde! Mini Dünya Kupası Geliyor
Mario Gomez'in Dünya Kupası Hayali Sürüyor
Son Dakika! Yıldırım Ve Bahçeli Cuma Günü Erdoğan'ın Adaylığı İçin Ysk'ya Başvuracak!
Celta Vigo'da Emre Mor Krizi Bitmek Bilmiyor!
İtalyan Futbolcu Pirlo'nun Vedası İçin San Siro'ya Yıldız Yağacak
Temeli Bu Yıl Atılıyor, 5 Bin Kişiye İş Kapısı Olacak

Medipol Başakşehir'de Arda Turan şoku!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE ARDA TURAN ŞOKU!

Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı müsabaka öncesi hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan antrenmana katılmadı.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Medipol Başakşehir'de Arda Turan Şoku!(8/10)4

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle takımının antrenmanına katılamadı.

"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

29 Nisan tarihinde Osmanlıspor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında oyuncumuz Arda Turan'ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır.

1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni, takım ile birlikte antrenmanda yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Medipol  Başakşehir  De  Arda  Turan  Şoku    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER