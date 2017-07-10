MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE AURELİEN CHEDJOU'NUN AYAĞI KIRILDI, EN AZ 3 AY YOK
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Aurelien Chedjou, ayağındaki sakatlık nedeniyle en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Medipol Başakşehir'in Slovenya kampında dün gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Aurelien Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık olduğu açıklandı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu, sahalardan en az 3 ay uzak kalacak.
TOPA VURMAK İSTERKEN YERDE KALDI
Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden olan Kamerunlu savunma oyuncusu, Kranjska Gora kasabasında dün akşam yapılan antrenmanda topa vurmak isterken sol ayağından gelen sesle acı içinde yerde kalmış ve MR'ı çekilmek üzere koltuk değnekleriyle hastaneye götürülmüştü.
Kaynak: haberinburada
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