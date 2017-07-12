MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE EDİN VİSÇA ŞOKU YAŞANIYOR
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçta Slovenya 1. Ligi ekiplerinden Triglav'ı 4-1 mağlup etti.
YENİ TRANSFER ELİA SİFTAH YAPTI
Kranj Stadı'nda oynanan mücadelede Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cheikhou Dieng, 51. dakikada Eljero Elia, 75. dakikada Edin Visca ve 83'te Sokol Cikalleshi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 7. dakikada Bukara'dan geldi.
VISCA SAKATLANDI
Bu arada devre arası oyundan alınan Sokol Cikalleshi, 75. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın yerine yeniden oyuna dahil oldu.
Kaynak: haberinburada
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