MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN ANKARA'DA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta Osmanlıspor'u 4-1 yendi.
Kaynak: haberinburada
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