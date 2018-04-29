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Medipol Başakşehir'den Ankara'da muhteşem geri dönüş!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN ANKARA'DA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta Osmanlıspor'u 4-1 yendi.

Tarih : 29 Nisan 2018, 18:40
Puan Ver : Medipol Başakşehir'den Ankara'da Muhteşem Geri Dönüş!(8/10)4

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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