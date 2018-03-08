MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E ÇİFTE DARBE!
Medipol Başakşehir'in yıldızları Arda Turan ve Adebayor, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.
Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in kadrosunda flaş bir gelişme yaşandı. Ligde önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı konuk edecek olan Başakşehir'de Adebayor ile Arda Turan kadroya alınmadı.
SAKATLIKLARI NEDENİYLE KADRODA YER ALMADILAR
Başakşehir'de geçtiğimiz hafta Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Turan, Alanyaspor maçında da takımını yalnız bırakacak. A Spor'un haberine göre, takımın önemli gol silahı Adebayor da yine aynı nedenden ötürü Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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