Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Medipol Başakşehir'in zirve inadı sürüyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN ZİRVE İNADI SÜRÜYOR

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi.

Tarih : 03 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Medipol Başakşehir'in Zirve İnadı Sürüyor(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alexandru Epureanu ve 81. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

BAŞAKŞEHİR PUANINI 50 YAPTI

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir ligde puanını 50'ye çıkarırken, Göztepe 36 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise gelecek hafta ligde sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

ARDA TURAN ÜST ÜSTE 2 MAÇI KAÇIRDI

Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da kadroda yer almayan Arda, üst üste ikinci maçını kaçırdı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Medipol  Başakşehir  İn  Zirve  İnadı  Sürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER