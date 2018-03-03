MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN ZİRVE İNADI SÜRÜYOR
Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Alexandru Epureanu ve 81. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.
BAŞAKŞEHİR PUANINI 50 YAPTI
Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir ligde puanını 50'ye çıkarırken, Göztepe 36 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise gelecek hafta ligde sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
ARDA TURAN ÜST ÜSTE 2 MAÇI KAÇIRDI
Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da kadroda yer almayan Arda, üst üste ikinci maçını kaçırdı.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar