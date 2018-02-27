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Medyada satın alma savaşı çıktı! Ünlü TV kanalı için servet önerdiler

MEDYADA SATIN ALMA SAVAŞI ÇIKTI! ÜNLÜ TV KANALI İÇİN SERVET ÖNERDİLER

NBC televizyonunun sahibi Comcast Group, Sky TV'yi satın almak için 31 milyar doları gözden çıkardı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 14:00
Puan Ver : Medyada Satın Alma Savaşı Çıktı! Ünlü Tv Kanalı İçin Servet Önerdiler(8/10)4

Yayıncılık dünyasında satın alma savaşları yaşanıyor. NBC televizyonunun sahibi Comcast Group medya devi Rupert Murdoch'ın 21st Century Fox şirketi ve Walt Disney'e meydan okuyarak Avrupalı yayıncı Sky için teklif verdi.

FOX'UN TEKLİFİNİN YÜZDE 16 ÜZERİNDE

Comcast'tan yapılan açıklamaya göre şirket, Sky için hisse başına 12,50 sterlinlik teklif verdi. Bu teklif hisse başına 10,75 sterlin veren Fox'un teklifinin yüzde 16 üzerinde.

Comcast'ın verdiği teklif şirketin tamamı için yaklaşık 22,1 milyar sterlini (31 milyar dolar) gözden çıkardığı anlamına geliyor. Comcast'ın CEO'su Brian Roberts yaptığı açıklamada hedeflerinin Sky'ın tamamını almak olduğunu söyledi.

Rupert Murdoch'un sahibi olduğu 21st Century Fox, şu an Sky'ın yüzde 39'unu elinde tutuyor ve geri kalan yüzde 61'lik payı almak için daha önce 18,5 milyar sterlin teklif etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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