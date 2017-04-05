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mega man animasyon serisi 2018'e ertelendi

MEGA MAN ANİMASYON SERİSİ 2018'E ERTELENDİ

30 yaşına basan video oyun serisi Mega Man'in animasyon serisi hazırlanıyordu. Ancak son haberlere göre Mega Man animasyon serisi 2018'e ertelendi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 10:12
Puan Ver : Mega Man Animasyon Serisi 2018'e Ertelendi(9/10)10


30 yaşına basan video oyun serisi Mega Man'in animasyon serisi hazırlanıyordu. Ancak son haberlere göre Mega Man animasyon serisi 2018'e ertelendi.



Capcom, 2015yılında klasik oyunu Mega Man‘in animasyon serisinin hazırlandığını ve televizyonda yayınlanacağını duyurmuştu. Ben 10 veGenarator Rexgibi yapımlara imza atmış Man of Action‘un hazırlayacağı animasyonun 26bölümden oluşacağı söyleniyordu. Animasyonun, serinin 30. yılını kutladığı 2017‘de gelmesi bekleniyordu ancak son gelen haberlere göreMega Man animasyon serisi 2018‘e ertelendi.



Ertelemenin nedeni bilinmiyor ancak Mega Man animasyon serisinin bu sene gelmeyeceği kesinleşti. Serinin konuşulanın aksine Disney XD yerine Cartoon Network‘te yayınlanacağı da doğrulandı.



Mega Man animasyon serisi bekleyenler mobil oyununu oynayabilir



Sebebi belli olmayan erteleme yüzünden Mega Manhayranları bir hayli üzüldü. Ancak hayranları, Capcom'un Ocak ayında yayınladığı mobil oyun Mega Man 1-6oynayarak seriyi bekleyebilirler. Oyun hem iOShem Android'de2 dolar fiyat etiketiyle satışta bulunuyor. Ancak oyun sanal kontrol tuşları ve bazı özellikleri ile olumlu eleştiriler alamamıştı. Dolayısıyla satın almadan önce düşünmenizde fayda var.



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Etiketler: Mega  Man  Animasyon  Serisi  2018  E  Ertelendi    haber

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