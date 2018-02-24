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Megakent İstanbul, 7 bin gözle mercek altında

MEGAKENT İSTANBUL, 7 BİN GÖZLE MERCEK ALTINDA

İstanbul'da birçok adli olayın aydınlatılmasında da kullanılan 7 bin güvenlik kamerası ile günlük hayatımızda her şey kayıt altına alınıyor.

Tarih : 24 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : Megakent İstanbul, 7 Bin Gözle Mercek Altında(9/10)5

Yaklaşık 17 milyon kişinin yaşadığı Megakent İstanbul'da 7 bin güvenlik kamerası ile günlük hayatımızda her şey kayıt altına alınıyor.

Uzmanlar, polis kameralarının yanı sıra AVM, işyerleri, konutlar ve toplu taşıma araçlarının kameraları ile birlikte 100 bine yakın kamera ile mercek altında olduğumuzu söylüyor. Dünya genelinde ise 70 milyona yakın kamera ile izleme yapıldığı tahmin ediliyor.

6 BİN 780 KGYS KAMERASI

İstanbul'da toplam 6 bin 780 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasının kaydının tutulduğu öğrenildi. Komuta merkezinde bulunan dev ekranlardan şehrin her ucunda bulunan kameralar dönüşümlü olarak izleniyor.

KGYS kameraları, 39 ilçe KGYS Birimi ile KGYS Ana Hizmet Binası'nda bulunan kamera operatörleri tarafından online izlenebiliyor. Önemli noktalar ve bu noktalarda gelişen olaylarda 155 Polis imdat hattına gelen ihbarlarla ilgili kameralar takip edilerek, olay canlı olarak izlenerek müdahalelerde ciddi zaman kazanıldığı belirtildi.

KAMERALAR KİŞİLERİN ÖZEL HAYATINA MÜDAHALE ETMİYOR

Emniyet yetkilileri KGYS kameralarının halkın yoğun olarak bulunduğu kamuya açık alanlarda kurulduğu belirtilerek, il genelinde bulunan bin 695 noktada kişilerin özel hayatına bir müdahale yapılmadığını, insan hakları sözleşmesiyle korunan hakların etkilenmemesi için son derece önem gösterildiğini ileri sürdü.

10-30 GÜN ARASINDA KAYIT TUTUYOR

Kamera görüntülerinin saklanma süresiyle kamera kayıt sürelerinin teknolojisine bağlı olarak değiştiğini belirten bir KGYS yöneticisi, normal şartlarda eski teknolojiye sahip kameralarda yaklaşık 10 gün kayıt saklanabilirken, yeni teknoloji Full HD kameralarda ise yaklaşık 30 güne kadar görüntülerin saklandığını söyledi.

AVM OTOPARKLARINA "PLAKA TANIMA SİSTEMİ"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü KGYS Görüntü Büro Amirliği yetkilisi Komiser Yardımcısı Murat Ağademir, il genelinde bin 700 noktada 7 bin kamera ile görüntü takibi yaptıklarını belirterek, il genelinde bulunan resmi kurum ve belediyelerin kamera sistemleri kendileri tarafından yönetilmekte olduğunu söyledi.

Ağademir, işyerleri ve AVM'lerin kamera sistemlerinin de özel firmalar tarafından işletildiğini belirterek, son çıkan mevzuat gereği AVM otopark giriş ve çıkış noktalarında bulunacak olan 650 kameranın yapım çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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