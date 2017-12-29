MEHMET AĞAR'DAN ARDA TURAN'A: FATİH TERİM'DEN ÖZÜR DİLE, BU KIRGINLIK BİTSİN
Arda Turan'la görüşen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "Galatasaray'ın sana, senin de Galatasaray'a ihtiyacın var. Fatih hocadan özür dile, artık bu kırgınlık bitsin" dedi.
Devre arasında Barcelona'dan ayrılması artık kesinleşen Arda Turan'ın ismi bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Milli futbolcunun Siyah- Beyazlı yönetimle büyük oranda anlaşma sağladığı iddia edilirken dün çok flaş bir gelişme yaşandı.
"BU KIRGINLIK SONA ERSİN"
Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e en yakın isimlerden biri olan eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'la bir araya geldi. İkilinin, Etiler'deki Günaydın Kebap'ta baş başa yemek yemesi, Arda'nın Galatasaray'a transfer olacağına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Mehmet Ağar'ın yıldız futbolcuya, "Galatasaray'ın sana, senin de Galatasaray'a ihtiyacın var. Fatih hocadan özür dile, artık bu kırgınlık bitsin" şeklinde konuştuğu iddia edildi.
"ARTIK İMKANSIZ" DENİLİYORDU
Arda Turan ve Fatih Terim, Milli Takım'da çok büyük problemler yaşamış, hatta iki isim basın yoluyla birbiri hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Kısa süre öncesine kadar bu ikilinin bir daha aynı takımda yer alması 'imkansız' olarak görülüyordu. Fakat hem Arda hem de Terim'le yakın ilişkisi olan Mehmet Ağar'ın devreye girmesi kafaları karıştırmış durumda.
ARSENAL İHTİMALİ ORTADAN KALKTI
İngiliz basını Arda Turan'ın bir süredir görüştüğü Arsenal ile anlaşamadığını yazdı. Londra kulübünün yetkililerinin önceki gün Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la son kez bir araya geldiği fakat ekonomik konularda arada uçurum olduğu belirtildi.
ÖZBEK DE ARDA'YI İSTİYOR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ın transferini en çok isteyen isimlerden birisi. Dursun Özbek, Igor Tudor döneminde de milli futbolcuyu almak için uğraşmış fakat maliyet engeline takılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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