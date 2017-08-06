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Mehmet Ali Erbil, Kızı Yaşındaki Güzelle Otel Çıkışı Yakalandı
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Mehmet Ali Erbil, Kızı Yaşındaki Güzelle Otel Çıkışı Yakalandı

MEHMET ALİ ERBİL, KIZI YAŞINDAKİ GÜZELLE OTEL ÇIKIŞI YAKALANDI

Çapkınlıkları ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, kızı yaşındaki güzelle otel çıkışı görüntülendi.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Mehmet Ali Erbil, Kızı Yaşındaki Güzelle Otel Çıkışı Yakalandı(10/10)6

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gece Nişantaşı'ndaki bir otelden kızı yaşındaki bir arkadaşıyla çıktı. Objektiflere yakalanan Mali'nin keyfi kaçtı.

MUHABİRLERİ GÖÜNCE YÜZÜ ASILDI

61 yaşındaki komedyen Mehmet Ali Erbil uslu durmuyor. Erbil, önceki gece Nişantaşı The St. Regis Otel'den genç bir kadınla çıkış yaparken görüntülendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çapkın komedyenin yüzü muhabirleri görünce asıldı.

AYNI ARACA BİNİP UZAKLAŞTILAR

Aceleyle özel şoförünün getirdiği aracına doğru yönelen Erbil, yanındaki arkadaşına "Hadi bin. Araç geldi" dedi. İkili aynı araçla otelden ayrıldı.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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