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Mehmet Demirkol: Başakşehir ve Beşiktaş Şampiyonluk Yarışında Önde

MEHMET DEMİRKOL: BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÖNDE

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, "Ben halen Beşiktaş ve Başakşehir'i şampiyonluk yarışında biraz önde görüyorum." dedi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Mehmet Demirkol: Başakşehir Ve Beşiktaş Şampiyonluk Yarışında Önde(8/10)4

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, TFF'nin derbi kararını değerlendirdi. Fanatik'e konuşan Demirkol, "Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş'e ve kendi hakemine inanmadı" ifadesini kullandı.

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Şimdi tabi hukuki değiliz. Kararın gerekçesi hukukçuların işi. Bizim de duyduklarımız, yaşadıklarımız var. Benim anladığım Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş'e ve kendi hakemine inanmadı. Bu yola çıkıyor ben başka bir sonuç çıkaramıyorum buradan."

"BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR ÖNDE"

"Şampiyonluk karakteri şöyle bir şey; en zayıf olduğun konuda bile artık son düzlükte kendini biraz düzeltirsin, düzeltebilen şampiyon olur. Ben halen Beşiktaş ve Başakşehir'i şampiyonluk yarışında biraz önde görüyorum. "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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