Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, "Ben halen Beşiktaş ve Başakşehir'i şampiyonluk yarışında biraz önde görüyorum." dedi.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, TFF'nin derbi kararını değerlendirdi. Fanatik'e konuşan Demirkol, "Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş'e ve kendi hakemine inanmadı" ifadesini kullandı.

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Şimdi tabi hukuki değiliz. Kararın gerekçesi hukukçuların işi. Bizim de duyduklarımız, yaşadıklarımız var. Benim anladığım Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş'e ve kendi hakemine inanmadı. Bu yola çıkıyor ben başka bir sonuç çıkaramıyorum buradan."

"BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR ÖNDE"

"Şampiyonluk karakteri şöyle bir şey; en zayıf olduğun konuda bile artık son düzlükte kendini biraz düzeltirsin, düzeltebilen şampiyon olur. Ben halen Beşiktaş ve Başakşehir'i şampiyonluk yarışında biraz önde görüyorum. "

Kaynak: haberinburada