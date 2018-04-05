Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis attığı goller ve ardından yaşadığı sevinçle sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı.

Fransız futbolcunun kendisiyle özdeşleşen gol sevinciyle ilgili Mehmet Demirkol'dan dikkat çeken bir öneri geldi. Fanatik'in internet yayınına konuşan Demirkol, Gomis'in panter sevincini ayakta yapması durumunda daha güzel olacağını söyledi.

"DİZLERİNİN ÜZERİNDE YAPSA DAHA HEYBETLİ OLUR"

Demirkol'un yıldız futbolcuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Gomis gol sevincindeki o hareketi diz üstünde değil de ayakta yapsa daha güzel olur sanki. Dizlerinin üzerinde yapsa daha heybetli olur. Geçen gün onunla sahada oynayan biriyle konuştum. 'Koşarken sarsıldım' dedi. Rüzgarı seni savuruyor. 'Sevimli canavar' diyorum ona."

Kaynak: haberinburada