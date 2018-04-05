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Mehmet Demirkol: Gomis Gol Sevincini Ayakta Yapsa Daha Etkileyici Olur
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Mehmet Demirkol: Gomis Gol Sevincini Ayakta Yapsa Daha Etkileyici Olur

MEHMET DEMİRKOL: GOMİS GOL SEVİNCİNİ AYAKTA YAPSA DAHA ETKİLEYİCİ OLUR

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Gomis'in panter sevincini ayakta yapması durumunda daha güzel olacağını söyledi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Mehmet Demirkol: Gomis Gol Sevincini Ayakta Yapsa Daha Etkileyici Olur(5/10)1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis attığı goller ve ardından yaşadığı sevinçle sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı.

Fransız futbolcunun kendisiyle özdeşleşen gol sevinciyle ilgili Mehmet Demirkol'dan dikkat çeken bir öneri geldi. Fanatik'in internet yayınına konuşan Demirkol, Gomis'in panter sevincini ayakta yapması durumunda daha güzel olacağını söyledi.

"DİZLERİNİN ÜZERİNDE YAPSA DAHA HEYBETLİ OLUR"

Demirkol'un yıldız futbolcuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Gomis gol sevincindeki o hareketi diz üstünde değil de ayakta yapsa daha güzel olur sanki. Dizlerinin üzerinde yapsa daha heybetli olur. Geçen gün onunla sahada oynayan biriyle konuştum. 'Koşarken sarsıldım' dedi. Rüzgarı seni savuruyor. 'Sevimli canavar' diyorum ona."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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