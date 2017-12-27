Dick Advocaat: Oyuncular Kadar Maaş Alıyorum
Trabzospor Tur Şansını Zora Soktu
Abdullah Avcı: Mağlup Duruma Düşmek Bize Yakışmadı
Mehmet Demirkol: Hakan Çalhanoğlu, Belhanda'yı Kesemez
Vida Beşiktaş İçin Dinamo Kiev'in Çılgın Teklifini Reddetti
Yeni Malatyaspor Başkanı Ayrılık Kararını Açıkladı
Başakşehir, Türkiye Kupasında Giresunspor'a 3-1 Yenildi
Zarrab'ın, Bodrum'daki Milyonlarca Euroluk Yatlarına El Konuldu
Erdoğan'ın İstediği Adaya Yapılacak İlk Proje Belli Oldu
Türk Sporcudan Dünyayı Sallayan Rekor!
Galatasaray'da Muhalif Kanat Resmen Çöktü
Egzoz Gazı Emisyon Pulu Ve Ruhsatları 1 Ocak'ta Kaldırılıyor
Malaga, Cenk Gönen'i Göderiyor!
Servetlerine Servet Kattılar! 1 Yılda 1 Trilyon Dolar Daha Kazandılar
İma Grup, Bae İle Anlaştı! Türkiye'ye 5 Milyar Dolarlık Fon Gelecek
Fatih Terim'in Gelişi Şampiyonluk Oranlarını Alt Üst Etti
Tudor İlk Kez Konuştu: Terim Posterlerini Görünce Şaşkına Döndüm
Fatih Terim'den Kaan Ayhan'a: Sözleşme Yenileme, Seni Alayım
İstanbul'un Bütçesi 18 Bakanlığı Geride Bıraktı
Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyince Ağlayan Kaleci, Kulübe İhtar Çekti

Mehmet Demirkol: Hakan Çalhanoğlu, Belhanda'yı Kesemez

MEHMET DEMİRKOL: HAKAN ÇALHANOĞLU, BELHANDA'YI KESEMEZ

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Hakan Çalhanoğlu hakkında "Gelirse Belhanda'yı kesemez." dedi.

Tarih : 27 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Mehmet Demirkol: Hakan Çalhanoğlu, Belhanda'yı Kesemez(9/10)5

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği oyuncular arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Mehmet Demirkol, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NTV spor yorumcusu Demirkol'un açıklamaları şöyle;

"BELHANDA'YI KESEMEZ"

"Ben Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye Ligi'nde oynayabileceğini düşünmüyorum. Fatih Terim'in farklı düşünceleri vardır ama Milli Takım'da hiçbir şey alamadık ondan neredeyse. Umarım yanılıyorumdur çünkü çok yüksek bir potansiyel. Belhanda'yı kesemez bence. Belhanda'yı Sneijder'le kıyaslayınca ya da 8 numara olarak değerlendirince yetersiz ama iç sahada oynadığı 10 numarada iş yapıyor. Yani o oyuna uygun. Hakan Çalhanoğlu'nun neye uygun olduğuna benim futbol bilgim yetmiyor. Hiçbir yerde olmuyor, Milan denedi olmadı. Bir tek Almanya'da oluyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mehmet  Demirkol  Hakan  Çalhanoğlu  Belhanda    Kesemez    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER