Fenerbançe'de sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda yeteri kadar forma giyemeyen Mehmet Ekici'ye eski kulübü Nürnberg talip oldu.

Almanya Bundesliga 2'de zirve mücadelesi veren Nürnberg'in 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu.

FENERBAHÇE KARARINI TRANSFERE GÖRE VERECEK

Bayern Münih'in altyapısında oynarken 2010- 11 sezonunda da 1 yıllığına Nürnberg'e kiralanan Ekici konusunda yapılacak 8 numara transferine göre karar verilecek.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE SADECE 6 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici biri kupa olmak üzere 6 resmi maçta forma giyerken toplamda 246 dakika sahada kaldı.

Kaynak: haberinburada