Mehmet Ekici'ye Eski Takımı Talip Oldu!
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Mehmet Ekici'ye eski takımı talip oldu!

MEHMET EKİCİ'YE ESKİ TAKIMI TALİP OLDU!

Fenerbançe'de sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda yeteri kadar forma giyemeyen Mehmet Ekici'ye eski kulübü Nürnberg talip oldu.

Tarih : 30 Aralık 2017, 19:30
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Almanya Bundesliga 2'de zirve mücadelesi veren Nürnberg'in 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu.

FENERBAHÇE KARARINI TRANSFERE GÖRE VERECEK

Bayern Münih'in altyapısında oynarken 2010- 11 sezonunda da 1 yıllığına Nürnberg'e kiralanan Ekici konusunda yapılacak 8 numara transferine göre karar verilecek.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE SADECE 6 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici biri kupa olmak üzere 6 resmi maçta forma giyerken toplamda 246 dakika sahada kaldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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