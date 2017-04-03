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mehmet günsür'den sonra şimdi de ozan güven

MEHMET GÜNSÜR'DEN SONRA ŞİMDİ DE OZAN GÜVEN

'Fi' dizisindeki sahneler sosyal medyada büyük yankı yarattı. Şimdi de Ozan Güven'in sahnesi konuşuluyor...

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:30
Puan Ver : Mehmet Günsür'den Sonra Şimdi De Ozan Güven(7/10)4


Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın üstlendiği, “Fi” dizisi geçtiğimiz cuma akşamı seyirciyle buluştu. Dizinin ilk üç bölümü aynı anda yayınlandı.



Ve ilk bölümlere damgasını vuran, Ozan Güven'in sahneleri oldu. Can Manay adında ünlü ve çapkın bir psikoloğu canlandıran oyuncunun Ayşenur Çetin, Cansu Melis Karakuş ve Özge Özpirinçci'yle oynadığı sevişme sahneleri sosyal medyada ses getirdi.



 



kaynak:milliyet








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