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Mehmet Şimşek: 23 Bin Şirketin Döviz Yükümlülüğünü Sınırlayacağız

MEHMET ŞİMŞEK: 23 BİN ŞİRKETİN DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ SINIRLAYACAĞIZ

Türkiye Finans Forumunda konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye'de 25 bin şirketin döviz yükümlülüğü var. Bunun 23 bininin döviz yükümlülüğünü sınırlayacağız" dedi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Mehmet Şimşek: 23 Bin Şirketin Döviz Yükümlülüğünü Sınırlayacağız(6/10)2

Türkiye Finans Forumu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Çok yakında Türkiye'de önemli bir yapısal reform yapacağız. 25 bin şirketin döviz yükümlülüğü var. Bunun 23 bininin döviz yükümlülüğünü sınırlayacağız" dedi.

"SON DÖNEMDE TÜRKİYE ALGISI BOZULDU"

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son dönemde Türkiye algısının bozulduğunu belirtti. Türk Lirası'nda aşağı yönlü trendin algı ile ilgili olduğunun altını çizen Şimşek, kamu açığının makul düzeyde ve kamu maliyesinin nispeten güçlü olduğunu ifade etti. "Sermayemiz şokları kaldırabilecek düzeyde" diyen Şimşek, bankacılık sermayesinin önemli bir şoku kaldırabileceini dile getirdi.

"ABD'DEN BİR BANKAMIZ İLE İLGİLİ BİLGİ TALEBİ VAR"

Bankacılık sektörünün en önemli sorununun kredi mevduat oranının çok yüksek olması olduğunu vurgulayan Şimşek, ABD'deki dava ile ilgili olarak da değerlendirmede bulundu.

Şimşek, "ABD'deki dava şu anda bir belirsizlik, bir bankamız ile ilgili bilgi talebi var" dedi ve "bankalara gereken desteği mevcut yasal çerçevede sağlarız" diye devam etti.

Başbakan Yardımcısı, kur etkisinin dolaylı olarak bankacılık bilançosunu etkilediğini belirtti. Hanehalkının Döviz yükümlülüklerinin ise fazla olmadğını söyleyen Şimşek, reel sektörün çok ciddi bir Döviz açığına sahip olduğunu ifade etti.

"23 BİN ŞİRKETİN DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ SINIRLAYACAĞIZ"

TL'deki değer kaybı ve oynaklığın reel sektör için önemli bir endişe kaynağı olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, Çok yakında Türkiye'de önemli bir yapısal reform yapacağız. 25 bin şirketin döviz yükümlülüğü var bunun 23 bini döviz yükümlülüğü 15 milyon dolar altında bunlar nispeten küçük ve orta ölçekli şirketler. Toplam döviz 23 bin şirketin yükümlülükteki payı yüzde 16 civarı. 2000 büyük firmanın ise payı yüzde 84 civarı. Biz ilk aşamada 2 bin firmaya ilişkin veri toplamanın yasal altyapısını bu hafta oluşturduk. Döviz yükümlülüğü olan küçük ve orta ölçeklilere doğrudan sınırlama getireceğiz "dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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