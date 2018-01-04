MEHMET ŞİMŞEK, CENK TRANSFERİYLE MEST OLDU
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ı tebrik etti, "Cenk transferi ülkemizin cari açığına olumlu katkı sağlayacak." dedi.
Cenk Tosun'un transferinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cenk'in İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyledi.
"ÜLKEMİZİN CARİ AÇIĞINA OLUMLU KATKI YAPTI"
Şimşek, açıklamasında "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun'un 27 milyon pound karşılığında Everton'a transfer olduğu belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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