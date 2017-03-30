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mehmet şimşek'ten halkbank açıklaması

MEHMET ŞİMŞEK'TEN HALKBANK AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili...

Tarih : 30 Mart 2017, 17:12
Puan Ver : Mehmet Şimşek'ten Halkbank Açıklaması(7/10)5


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili, "Bankanın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin izin verdiği çerçevede bir komşu ülke ile ticarete aracılık yaptığı net. Halkbank yönetiminin bana verdiği brifingde çok net şekilde her şey usulüne uygun, tamamen izin verilen ticaret kapsamında yapılan iş ve işlemler." dedi.



 



kaynak:ahaber








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