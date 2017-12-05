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Mehmetçiğin Yeni Yerli Ve Milli Silahı ALKAR, Tüm Testleri Başarıyla Geçti

MEHMETÇİĞİN YENİ YERLİ VE MİLLİ SİLAHI ALKAR, TÜM TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen otomatik havan silah sistemi ALKAR, kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti. Silah, gece, gündüz ve her türlü arazi şartında etkili.

Tarih : 05 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : Mehmetçiğin Yeni Yerli Ve Milli Silahı Alkar, Tüm Testleri Başarıyla Geçti(7/10)3

"Mehmetçiğin yeni süngüsü" olarak nitelendirilen ASELSAN'ın otomatik havan silah sistemine ilişkin testler başarıyla gerçekleştirildi.

YENİ SİLAHIN ADI: ALKAR

Özgün sistem tasarımı ve entegrasyonu yaklaşımıyla çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirerek üreten ve bunlar için lojistik destek sağlayan ASELSAN, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi ürünlere imza atıyor.

ASELSAN, bu kapsamda otomatik havan silah sistemi ALKAR'ı geliştirdi.

ARAÇLARDA VE SABİT KULLANILABİLİYOR

ALKAR, araçlara monte edilerek ya da sabit olarak üslerde kullanılabilen, 360 derece ateş etme yeteneğine sahip modern bir otomatik havan silah sistemi olarak ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak üretildi.

Sistem, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ASELSAN tarafından geliştirilen Ateş Destek Komuta Kontrol Sistemi ADOP-2000 ile entegre görev yapabiliyor.

HEDEFE TAM İSABET SAĞLANDI

ALKAR'ın namlusu hedefe milyem hassasiyetle otomatik yönleniyor. Merminin havada yol alacağı her santim hesaplanarak hedefte tam isabet sağlanıyor. ALKAR, haritadan komutanın seçtiği noktalara anında yönlenerek hedefler ateş altına alınıyor.

ALKAR'da mermi namluya otomatik yükleniyor, gelişmiş hızı ve hassas elektro-mekanik taret sistemiyle namlu 360 derece dönebiliyor, sistem yüksek namlu açılarında atış yapabiliyor. Tüm bunlar geniş bir etki alanı sağlarken üç havanın yaptığı etkiyi ALKAR'ın tek başına yapabilmesini sağlıyor.

GECE, GÜNDÜZ VE HER TÜRLÜ ARAZİDE ETKİLİ

ASELSAN tarafından yerli ve özgün geliştirilen geri tepme mekanizması sayesinde atış sırasında oluşan basınç en aza indiriliyor. Bu özellik havan silah sisteminin tekerlekli ve paletli farklı araçlarda kullanımını sağlıyor.

Sistem, gece-gündüz koşullarında, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanım için tasarlandı. Önemli kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayan ALKAR, göreve çıkmak için gün sayıyor.

ALKAR, ilk kez isimsiz 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda tanıtılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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