Türk ordusu ve ÖSO, Raco'yu alarak Afrin'e bir adım daha yaklaştı. Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda karargâh kurduğu Raco, 100 yıl sonra yeniden Türk ordusunun denetimine geçti.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in stratejik öneme sahip Raco belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne aldı. Belde merkezinde direnmeye çalışan az sayıdaki, çoğunluğu kadın olduğu belirtilen teröristlerle çatışmalar zaman zaman sürüyor.

Harekâtta Bülbül belde merkezinin ardından stratejik önemdeki Raco belde merkezinin de alınmasıyla ele geçen belde merkezi sayısı ikiye yükseldi. Afrin'e açılan kapı Cinderes belde merkezine yönelik operasyonlar da karadan ve havadan desteklenen atışlarla hız kazandı.

2 BİN 516 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, büyük bir başarıyla süren harekâtta önceki gün ve dün 221 olmak üzere toplam 2 bin 516 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Raco bölgesindeki kaynakların bildirdiğine göre hız kazanan harekâtta TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Raco belde merkezine sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı.

KADIN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA YAŞANDI

Terör örgütü YPG/PKK-DAEŞ, şiddetli çatışmalardan sonra belde merkezinden çekilmeye başladı. ÖSO unsurları ele geçirdikleri belde merkezinin büyük bölümünü kontrollerine alırken, az sayıdaki noktada direnmeye çalışan kadın teröristlerle yer yer çatışmalar yaşandı. TSK ve ÖSO unsurları bir yandan teröristleri temlizlerken diğer yandan da belde merkezinde mayın arama ve bombalı tuzakları temizleme çalışması başlattı.

126 NOKTA TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Hamilek ve Ramadiye köyleri ile Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesinin kuzeyindeki Çemenli, Badinli, Alibezanlı ve Karkin köylerini de YPG/PKK-DAEŞ'ten kurtardı. Böylece harekâtın başından bu yana TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, YPG/PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 96'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 126 noktayı ele geçirdi. Zeytin Dalı Hârekatı'nın 43. gün geride kalırken Genelkurmay Başkanlığı önceki gün ve dün 211 olmak üzere toplamda 2 bin 516 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamasında bulundu.

JETLER VURDU

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, helikopter ve topçu birlikleri tarafından vuruldu. Bombalanan alanlardan yükselen duman, Hatay sınır hattından da görüldü.

MUSTAFA KEMAL'İN SON KARARGAHIYDI

Mirliva (şimdiki tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa, 7 Ağustos 1918'de ikinci kez Filistin'de bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na tayin edilmiş ve 1918 ağustos ayı ortalarında komutayı devralmıştı. 1 Ekim'de Beyrut'un işgalinden sonra Yıldırım Orduları'nın Halep'te toplanmasına karar verildi. 7. Ordu da, kuşatmadan kurtulmak için düzenli bir şekilde ve düşmanı karşılayarak Halep'in güneyine çekildi. 4. Ordu'nun lağvedilmesinin ardından Suriye cephesi tamamıyla 7. Ordu'ya, Mustafa Kemal'e devredildi.

Halep'in zırhlı araçlarla donatılan düşmana karşı savunulması zor olacağından, savunmanın kuzeydeki dağlık alanda kurulması kararlaştırıldı.

BİR SÜRE HASTANEDE YATTI

Bu sırada Mustafa Kemal, böbrek sancıları nedeniyle rahatsızlanınca bir süre hastanede yattı ancak savunmaya yönelik toplantılarını sürdürdü. Halep'te 25 Ekim 1918'de Mustafa Kemal'in deyimiyle yaşanan sokak savaşının ardından düşman kuvvetler şehirden atıldı. Ancak Mustafa Kemal, Halep içinden de kendilerine saldırıldığını gördüğü için buradan çekilmeye karar verdi.

7. Ordu, Halep'in 5 km. kuzeyine çekildi. Karargâh Katma'da kuruldu. Çekilirken önlemini alan Mustafa Kemal, 26 Ekim'de saldırıya geçen Arap ve İngiliz kuvvetlerini püskürttü.

Bu arada Mondros Mütarekesi imzalanacağı için Almanların geri dönecek olması nedeniyle 7. Ordu Komutanlığı, son emriyle İskenderun ve kıyılarıyla birlikte Reyhanlı, Kırıkhan, Belen, Der el Cemal, Tel Rifat hattını korumak üzere ordu karargâhını 30 Ekim'de Raco'ya taşıdı. Böylece 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in son karargâhı Raco oldu. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanınca müttefik Almanlar, Osmanlı topraklarından ayrıldı.

KARADAN ATEŞ ALTINDA

Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten uçak, çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor. Askeri hareketliliğin sürdüğü bölgeden şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri Raco'nun merkezine girdi. Raco'nun merkezinde yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.

KESKİN NİŞANCILARA KURŞUN YAĞDIRDILAR

ÖSO güçlerinin Raco merkezinde YPG'li teröristler ile arasında çıkan çatışma, DHA kameralarına yansıdı. Raco merkezinden teröristlerin önceden kullandığı tahmin edilen 5 katlı bir binayı ele geçiren ÖSO güçleri, buradan keskin nişancı oldukları belirtilen teröristlerin bulunduğu başka bir binayı ateş altına aldı.

Kaynak: haberinburada