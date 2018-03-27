MEHMETÇİK ARAZİDE TERÖRİST AVINDA!
Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK'nın kökünü kazımak için engebeli, dağlık bölgelere aldırış etmeden operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.
Bölücü terör örgütü PKK'ya geçit vermemek için gece gündüz demeden yurdun dört bir yanında görevde olan Mehmetçik, bu kapsamda arama-tarama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
MEHMETÇİK, ENGEBELİ ARAZİDE TERÖRİST İZİ SÜRÜYOR
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağı'nın engebeli arazisinde terörist izi süren Mehmetçik, bölücü hainlere göz açtırmıyor.
TSK, SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞTI
TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden operasyonlara ilişkin paylaştığı bir video, Mehmetçiğin zorlu çalışma şartlarını gözler önüne serdi.
Kaynak: haberinburada
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