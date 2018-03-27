Mehmetçik Arazide Terörist Avında!
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Mehmetçik arazide terörist avında!

MEHMETÇİK ARAZİDE TERÖRİST AVINDA!

Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK'nın kökünü kazımak için engebeli, dağlık bölgelere aldırış etmeden operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Tarih : 27 Mart 2018, 22:50
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Bölücü terör örgütü PKK'ya geçit vermemek için gece gündüz demeden yurdun dört bir yanında görevde olan Mehmetçik, bu kapsamda arama-tarama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

MEHMETÇİK, ENGEBELİ ARAZİDE TERÖRİST İZİ SÜRÜYOR

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağı'nın engebeli arazisinde terörist izi süren Mehmetçik, bölücü hainlere göz açtırmıyor.

TSK, SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞTI

TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden operasyonlara ilişkin paylaştığı bir video, Mehmetçiğin zorlu çalışma şartlarını gözler önüne serdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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