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MEHMETÇİK EKSİ 40 DERECEDE DESTAN YAZIYOR


MEHMETÇİK EKSİ 40 DERECEDE DESTAN YAZIYOR
Tarih : 01 Nisan 2017, 11:27
Puan Ver : Mehmetçik Eksi 40 Derecede Destan Yazıyor(9/10)6


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'ya yönelik olarak yürütülen iç güvenlik harekatı kapsamındaki operasyonlara ara verilmeden devam ediliyor.



Hakkari'nin Yüksekova kırsalı 3 bin 400 metre rakımlı karla kaplı İkiyaka dağlarında 25 Mart 2017 tarihinde 2 komando taburu ve 1 hudut özel harekat taburunun katılımıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca sürdürülen 'Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar' operasyonunun 7'nci gününde operasyonlar devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda şu ana kadar 26 terörist etkisiz hale getirildi. 1 doçka silahı mühimmatı ile beraber ele geçirilerek 2 doçka imha edildi. Terör örgütüne ait muhtelif malzeme ve silahlar ele geçirildi. Operasyonların genişletilerek devam ettiği belirtildi.



 



kaynak:yenişafak








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