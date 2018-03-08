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MEHMETÇİK MAĞARADA PUSU KURAN TERÖRİSTLERİ BÖYLE HAVAYA UÇURDU!


Mehmetçik mağarada pusu kuran teröristleri böyle havaya uçurdu!
Tarih : 08 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Mehmetçik Mağarada Pusu Kuran Teröristleri Böyle Havaya Uçurdu!(7/10)3

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin sınır hattında konuşlanmış terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor.

PUSU KURAN TERÖRİSTLER TANK ATIŞIYLA VURULDU

Son olarak Raco bölgesinin de alınmasının ardından operasyonlar Cinderes bölgesinde yoğunlaştı. Türk Silahlı Kuvetleri Raco bölgesinde Afrin'e ilerlerken bir mağarada pusu kuran teröristleri hezimete uğrattı. Özel kuvvetler, kendilerini pusuya düşürmek isteyen teröristleri tank atışı ile vurdu.

Kaynak;Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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