MEHMETÇİK MAĞARADA PUSU KURAN TERÖRİSTLERİ BÖYLE HAVAYA UÇURDU!
Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin sınır hattında konuşlanmış terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor.
PUSU KURAN TERÖRİSTLER TANK ATIŞIYLA VURULDU
Son olarak Raco bölgesinin de alınmasının ardından operasyonlar Cinderes bölgesinde yoğunlaştı. Türk Silahlı Kuvetleri Raco bölgesinde Afrin'e ilerlerken bir mağarada pusu kuran teröristleri hezimete uğrattı. Özel kuvvetler, kendilerini pusuya düşürmek isteyen teröristleri tank atışı ile vurdu.
Kaynak;Habertürk
Kaynak: haberinburada
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