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Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
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Mehmetçik, Racu'da YPG'nin ağır silah imalathanesini ele geçirdi

MEHMETÇİK, RACU'DA YPG'NİN AĞIR SİLAH İMALATHANESİNİ ELE GEÇİRDİ

Afrin Harekatı kapsamında yapılan operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Tarih : 16 Mart 2018, 01:40
Puan Ver : Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi(8/10)4

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

RACU'DA AĞIR SİLAH İMALATHANESİ ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda operasyonlar esnasında Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve söz konusu imalathane içinde kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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