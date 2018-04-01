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Mehmetçik şehidin intikamını aldı! Amanoslar'da 6 terörist öldürüldü

MEHMETÇİK ŞEHİDİN İNTİKAMINI ALDI! AMANOSLAR'DA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında tespit edilen teröristler için başlatılan hava destekli operasyonda 6 terörist öldürüldü.

Tarih : 01 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Mehmetçik Şehidin İntikamını Aldı! Amanoslar'da 6 Terörist Öldürüldü(9/10)5

Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist öldürüldü.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Amanoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt üyelerine ait silah ve roketatarlar ele geçirildi.

Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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