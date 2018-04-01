MEHMETÇİK ŞEHİDİN İNTİKAMINI ALDI! AMANOSLAR'DA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında tespit edilen teröristler için başlatılan hava destekli operasyonda 6 terörist öldürüldü.
Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist öldürüldü.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ
Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Amanoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt üyelerine ait silah ve roketatarlar ele geçirildi.
Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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