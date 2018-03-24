MEHMETÇİK, TERÖR BELASINDAN KURTARDIĞI AFRİN HALKINI YALNIZ BIRAKMIYOR
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de hayat normale dönüyor. Mehmetçik, sağlık ve gıda yardımlarıyla muhtaç durumdaki halkın yanından bir an olsun ayrılmıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'in PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmesinden sonra, ilçedeki yaşam normale dönüyor. İlçe merkezindeki güvenliği Türk askeri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla sağlarken halk terör örgütünden kurtulmanın sevincini yaşıyor.
TÜRK ASKERİNE SEVGİ GÖSTERİSİ
Terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de halk günlük yaşantısını sürdürürken güvenliğin sağlanması amacıyla Türk tankları ve çeşitli askeri araçlar bölgede devriye geziyor. Tankların geçişi sırasında ellerinde Türk bayrağı bulunan Afrinliler, Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu. Bazı çocuklar da ellerine aldıkları Türk bayrakları ile tankın üzerine çıkıp askerlerle kucaklaştı.
BAKAN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afrin'de hayatın normale döndüğünü gösteren fotoğraflar yayınladı. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerin altına "Afrin'de son durum" yazdı.
Kaynak: haberinburada
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