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MEHMETÇİK'E AŞİRET DESTEĞİ! 300 ARAÇLA YOLA ÇIKTILAR


Mehmetçik'e aşiret desteği! 300 araçla yola çıktılar
Tarih : 03 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : Mehmetçik'e Aşiret Desteği! 300 Araçla Yola Çıktılar(10/10)6

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Abusultan Baggara aşireti, 300 araçlık konvoyla ve yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile sınırın sıfır noktasındaki Davutpaşa Mahallesi'nde, parke taşları ile yapılmış Türk bayrağının bulunduğu tepeyi ziyaret ederek, Mehmetçik'e destek verdi.

300 ARAÇ VE 1000 KİŞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Reyhanlı'daki Abusultan Baggara aşireti 300 araçlık konvoy ve yaklaşık 1000 kişi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki Davutpaşa Mahallesi'ne geldi. Araçlardan yükselen Mehter Marşı eşliğinde ve ellerinde 'Barışı tesis etmek için yürütülen Zeytin Dalı Harakatı'nda şanlı Türk Ordumuzun yanındayız' pankartı taşıyan vatandaşlar, 'bayraklı tepe' olarak anılmaya başlanan ve parke taşları ile yapılmış Türk bayrağının bulunduğu tepeye çıktı. Burada önce İstiklal Marşı okundu, daha sonra da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

150 METREKARELİK TÜRK BAYRAĞININ YANINA GİTTİLER

Tepede, kırmızı beyaz boyalı parke taşlarıyla Türk bayrağı yapan Davutpaşalı çoban Bekir Şanverdi, harekatın ikinci günü Türk bayrağı ve 'Önce Vatan' yazısını yapmaya başladığını söyleyerek, "2 çocuğumuz, 3 gelin ile belediyeden temin ettiğimiz taşları tepeye çıkardık. Çalışmamız 18 gün sürdü. Kendileri küçük ama yürekleri büyük minik çocuklarımın da yardımı ile 150 metrekarelik Türk bayrağını yaptım. Amacımız Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek ve destek vermekti. Türkiye'nin her yerinden, Hatay'dan vatandaşlarımız geliyor. Ayrıca sanatçılar da burayı ziyaret ederek desteklerini verdiler" dedi.

BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORLAR

Abusultan Baggara aşireti ileri gelenlerinden Musa Yüksekgönül ise aile olarak Mehmetçik'e destek için bayraklı tepeye geldikleri belirterek, "Afrin'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Aile bireyleri ve dostlarımızla Zeytin Dalı Harekatı'na destek veriyoruz. Reyhanlılılar olarak bir ve beraberiz, askerimizin ve polisimizin yanındayız. En büyük temennimiz burada sınır güvenliğimizin temin edilmesi anlamında yapılan bu operasyonun bir an önce ve sağlıklı şekilde bitmesi, Suriye halkının huzur bulmasıdır" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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