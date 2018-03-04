MEHMETÇİK'LE OMUZ OMUZA ÇARPIŞAN ÖSO'YA ESAD'DAN SİNSİ TUZAK!
Terör örgütü PYD/PKK'yı Suriye'de destekleyen Esad rejimi şimdi de Afrin harekatında yer alan Suriyeli ÖSO askerlerine yönelik yeni bir ayak oyununu devreye soktu.
AMAÇ AFRİN OPERASYONUNU SEKTEYE UĞRATMAK
Resmi SANA haber ajansı üzerinden silahlarıyla teslim olacak ÖSO askerlerinin af edileceğini belirten Şam yönetimi bu kapsamda Menbiç'te 150 kişinin af edildiğini de açıkladı. Uzmanlara göre bu noktada amaç, TSK ile cephede savaşan ÖSO mensuplarının dikkatini dağıtmak. ÖSO üyelerinin Afrin operasyonunda önemli başarılara imza attığını hatırlatan uzmanlar; Esad'ın bu hamleyle ÖSO üyelerinin kafalarını karıştırıp, Afrin operasyonunu sekteye uğratmayı hedeflediğini kaydettiler.
AF KARARLARI UYGULANMADI
Bugüne kadar defalarca af kararı çıkartan Şam yönetimi, hiçbirini doğru düzgün uygulamadı. En güçsüz olduğu dönemde bile çıkardığı af kararlarını uygulamayan rejimin, şuan daha güçlü bir durumda olmasına rağmen böyle bir adım atması akıllarda soru işareti yarattı.TSK ile eşgüdümlü çalışan ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden kurtarılan köylerdeki halk tarafından kahraman gibi karşılanmış, dualarla uğurlanmıştı.
Kaynak: Akşam
Kaynak: haberinburada
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