

2 adet el bombasıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği açıkladı.



Ayrıca, 1 teröristin sırt çantalı olarak Kırım Köyü Aka mezrasındaki bir eve kaçtığının operasyon birliklerince görülmesi üzerine söz konusu evin zırhlı araç destekli olarak aranmış olup, 3 şüpheli şahısın gözaltına alındığı kaydedildi.







kaynak:habertürk