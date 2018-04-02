MEHMETÇİK'TEN HANDE'YE YOĞUN İLGİ! BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Ünlü popçu Hande Yener, moral ziyareti için gittiği Hatay'daki sınır karakolunda kendisine yoğun ilgi gösteren Mehmetçik'le bol bol fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki ünlüler, askerlere moral vermek için Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu.
HANDE YENER VE ASKERLER ARASINDAKİ SICAK DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ
Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerle Hande Yener arasındaki sıcak diyalog dikkatlerden kaçmadı.
BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Fotoğraf çekme isteklerini geri çevirmeyen Hande Yener, vatan nöbeti tutan kahraman askerlerimizle birlikte bol bol poz verdi.
ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Ünlü popçu Mehmetçik'le çektirdiği fotoğrafları zaman kaybetmeden Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Hande Yener'in paylaşımları birkaç saat içerisinde binlerce beğeni aldı.
İşte Hande Yener'in askerlerimizle çektirdiği fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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