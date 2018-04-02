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Mehmetçik'ten Hande'ye yoğun ilgi! Bol bol fotoğraf çektirdi

MEHMETÇİK'TEN HANDE'YE YOĞUN İLGİ! BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Ünlü popçu Hande Yener, moral ziyareti için gittiği Hatay'daki sınır karakolunda kendisine yoğun ilgi gösteren Mehmetçik'le bol bol fotoğraf çektirdi.

Tarih : 02 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : Mehmetçik'ten Hande'ye Yoğun İlgi! Bol Bol Fotoğraf Çektirdi(6/10)2

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki ünlüler, askerlere moral vermek için Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu.

HANDE YENER VE ASKERLER ARASINDAKİ SICAK DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerle Hande Yener arasındaki sıcak diyalog dikkatlerden kaçmadı.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Fotoğraf çekme isteklerini geri çevirmeyen Hande Yener, vatan nöbeti tutan kahraman askerlerimizle birlikte bol bol poz verdi.

ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Ünlü popçu Mehmetçik'le çektirdiği fotoğrafları zaman kaybetmeden Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hande Yener'in paylaşımları birkaç saat içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte Hande Yener'in askerlerimizle çektirdiği fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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