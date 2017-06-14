Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir
Ikby'deki Siyasi Krizde Çözüm Arayışları
Suudi Savaş Gemisi Vuruldu
15 Temmuz İçin Bir Haftalık Anma Planlanıyor
Dursun Özbek, Bruma Transferini Resmen Açıkladı
Askeri Gemide Görevli Subaya Fetö Gözaltısı
Engin Altan Düzyatan Öldü İddiası Sevenlerini Korkuttu!
Dolarda Sert Düşüş!
Her 5 Kişiden,3 Kişi Obezite İle Mücadele Ediyor!
Abd'de Cumhuriyetçi Siyasetçiye Silahlı Saldırı
Chp'den Enis Berberoğlu Kararı İçin Açıklama
İdo Yaz Tarifesine Geçti, Fiyatları İndirdi!
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
Abd'de Silahlı Saldırı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu Hakkında Tutuklama Kararı
Adapazarı'nda Mahalle Halkı Sapık Nöbetinde
6.2 Büyüklüğündeki Depremden Sonra Deniz Bu Hale Geldi!
Tarkan'ın Yeni Albümü Yarın Müzikseverlerle Buluşuyor
Akciğer İçin İyi Bir Temizleyici Aynı Zamanda…

mehmet'in kaybolduğu bölgenin sakinleri konuştu

MEHMET'İN KAYBOLDUĞU BÖLGENİN SAKİNLERİ KONUŞTU

İzmir'de babasının araçta bırakması sonucu kaybolduğu iddia edilen 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu'ndan hala haber alınmazken, bölgede yaşayanlar olayı anlattı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:03
Puan Ver : Mehmet'in Kaybolduğu Bölgenin Sakinleri Konuştu(7/10)8


İzmir'de babasının araçta bırakması sonucu kaybolduğu iddia edilen 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu'ndan hala haber alınmazken, bölgede yaşayanlar olayı anlattı.

Geçtiğimiz Pazar günü İzmir'in Dikili ilçesindeki Bahçeliköy Mahallesi'ne babasıyla birlikte gelen, uyuduğu için araçta bırakılan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu'nun kaybolmasının ardından arama-kurtarma ekipleri, minik Mehmet'i bulmak için seferber oldu. Akşamdan sabaha kadar süren çalışmalardan sonuç alınamazken, bölgede yaşayanlar olayla ilgili ayrıntıları anlattı.



“BURADA DENİZE GİRİLMEZ DAHA ÇOK BALIK TUTULUR”

Bölgede gazetecilik yapan yerel muhabir Hüsnü Evren, olayın olduğu gün hemen olay yerine geldi. Gördüklerini ve bölgeyi aktaran Evren, “Pazar günü saat 16.00 sıralarıydı. Belediyenin 5-6 yaşlarında çocuğun kaybolduğuna dair anonsunu duyduk. Hemen geldik ben de gazeteciyim. Bu bölgeyi iyi tanıyorum. Çünkü mültecilerin yasa dışı yollarla kaçış yaptığı bölge burası. Geldik aramalar vardı. Gece 01.30'a kadar aradılar ama sonuca ulaşamadılar. Ertesi gün kurbağa adamlar geldi, göletlere baktılar bulamadılar. Burasının kumsalı çok güzel ama plaj yok. Buraya denize girmekten ziyade balık tutmaya gelirler. Burayı herkes bulamaz. Ancak konum atacaksın öyle bulursun” diye konuştu.



“BABA OLAYIN ŞOKUYLA ÇOK SAKİNDİ”

Baba Tarkan Tekeoğlu ile de olayın olduğu gün konuştuğunu anlatan gazeteci Hüsnü Evren, “Baba olayın şokunda olsa gerek basına karşı tavır takındı. Sorular sordum cevap vermedi. Ben ona polis ile birlikte yardım için burada olduğumuzu söyledim. Çok sakin görünüyordu, bir baba evladını kaybederse o kadar sakin olmaması lazım. Belki de olayın şokundandır” dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Mehmet  İn  Kaybolduğu  Bölgenin  Sakinleri  Konuştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER