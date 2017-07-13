MEKSİKA'DA ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENEN PARTİYE KURŞUN YAĞDI: 11 KİŞİ ÖLDÜ
Meksika'da çocuklar için düzenlenen bir ev partisine silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer biri çocuk olmak üzere 11 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
Kanlı eller, bu kez çocuklar için düzenlenen partiyi hedef aldı. Meksika'da çocukların buluştuğu ev partisinde silahlar konuştu. Biri çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.
ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENEN EV PARTİSİNE SALDIRI
Meksika'nın ortasındaki eyaletlerden olan Hidalgo'nun Tizayuca kentindeki düşük orta gelirli bir mahallede çocuklar için düzenlenen bir ev partisine saldırıldı. Saldırgan ya da saldırganlar biri çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 11 kişiyi öldürdü. 4 tane çocuk saldırıdan sağ olarak kurtuldu.
SALDIRGANLAR MASKELİ VE POLİS YELEKLİ
Görgü tanıkları saldırganın bir kişi olduğunu söylerken saldırıdan sağ olarak kurtulan bir çocuk eve üzerinde polis yelekli ve maskeli kişilerin girdiğini anlattı.
Yerel basın saldırıyı "çok kanlı" olarak tanımlarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Meksika'da 10 yıl önce devlet tarafından başlatılan uyuşturucu savaşları ülkeyi kan gölüne çevirdi. O zamandan beri ülkede resmi rakamlara göre 186 bin cinayet işlendi.
Kaynak: haberinburada
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