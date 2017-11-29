Meksika'da bir televizyon kanalının önüne uyuşturucu kartelleri tarafından bırakılan 2 kesik insan kafası ve bir yargıca yönelik tehdit mesajı bulundu.

Meksika'daki bir televizyon kanalının önünde iki insan kafası, uyuşturucu kartellerinden CJNG'nin tehdit mesajıyla birlikte bulundu.

SOĞUTUCUNUN İÇİNDEN ÇIKTI

Meksika'nın Guadalajara kentindeki Televisa isimli televizyon kanalının binası önünde bulunan soğutucunun içinden iki insan kafası çıktı. Kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen kafaların yanında Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) isimli uyuşturucu çetesinin tehdit mesajı da bulundu.

YARGICA YÖNELİK TEHDİT MESAJI ÇIKTI

Kentin bir başka bölgesinde, bir başka soğutucu daha bulundu. Bundan da içinde insan parçaları olduğundan şüphelenilen bir çantayla birlikte, bir yargıca yönelik tehdit mesajı çıktı

Yerel medya, televizyon kanalının değil, yargıcın tehdit edildiğini duyurdu.

MEKSİKA'NIN EN GÜÇLÜ ÇETELERİNDEN BİRİ

Son yıllarda Meksika'nın en güçlü uyuşturucu çetelerinden biri olan CJNG, ülkenin batısındaki ve ortasındaki şiddetten dolayı sorumlu görülüyor.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada