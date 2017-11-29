MEKSİKA'DA UYUŞTURUCU KARTELLERİ, TELEVİZYON BİNASININ ÖNÜNE 2 KESİK İNSAN BAŞI BIRAKTI
Meksika'da bir televizyon kanalının önüne uyuşturucu kartelleri tarafından bırakılan 2 kesik insan kafası ve bir yargıca yönelik tehdit mesajı bulundu.
Meksika'daki bir televizyon kanalının önünde iki insan kafası, uyuşturucu kartellerinden CJNG'nin tehdit mesajıyla birlikte bulundu.
SOĞUTUCUNUN İÇİNDEN ÇIKTI
Meksika'nın Guadalajara kentindeki Televisa isimli televizyon kanalının binası önünde bulunan soğutucunun içinden iki insan kafası çıktı. Kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen kafaların yanında Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) isimli uyuşturucu çetesinin tehdit mesajı da bulundu.
YARGICA YÖNELİK TEHDİT MESAJI ÇIKTI
Kentin bir başka bölgesinde, bir başka soğutucu daha bulundu. Bundan da içinde insan parçaları olduğundan şüphelenilen bir çantayla birlikte, bir yargıca yönelik tehdit mesajı çıktı
Yerel medya, televizyon kanalının değil, yargıcın tehdit edildiğini duyurdu.
MEKSİKA'NIN EN GÜÇLÜ ÇETELERİNDEN BİRİ
Son yıllarda Meksika'nın en güçlü uyuşturucu çetelerinden biri olan CJNG, ülkenin batısındaki ve ortasındaki şiddetten dolayı sorumlu görülüyor.
Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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