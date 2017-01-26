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meksika'dan trump'a rest!

MEKSİKA'DAN TRUMP'A REST!

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke sınırına ördüreceği duvarın parasını ödemeyeceklerini söyledi.

Tarih : 26 Ocak 2017, 09:45
Puan Ver : Meksika'dan Trump'a Rest!(7/10)4


Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke sınırına ördüreceği duvarın parasını ödemeyeceklerini söyledi.



Nieto, Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamasının ardından yayınladığı video mesajda, Meksika'nın engellere ve duvarlara inanmadığını belirterek Trump'ın bu kararını kınadı.



"Defalarca söyledim, Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek." diyen Nieto, Devlet Başkanı olarak Meksika ve Meksikalıların çıkarlarını savunacağını dile getirdi.



Nieto, "Meksika, Amerikan halkına dostluğunu, hükümetine ise anlaşmaya varma arzusunu sunuyor." ifadesini kullandı.



Devlet Başkanı Nieto, 31 Ocak'ta Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyareti iptal edip etmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.



Muhalefet partisinin yöneticileri ise Nieto'ya Beyaz Saray ziyaretini iptal etmesi çağrısında bulundu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Meksika  Dan  Trump  A  Rest    haber

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