MELANİA TRUMP'IN NOEL SÜSLEMELERİ SOSYAL MEDYAYI KORKUTTU
Sosyal medya kullanıcıları, ABD First Lady'si Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki Noel süslemelerini 'korkunç' buldu.
Melania Trump'ın seçtiği dekorasyonlar, 'Cinnet' ve 'Blair Cadısı' gibi kült olmuş gerilim filmleriyle karşılaştırılırken Melania Trump'ın iletişim koordinatörü Stephanie Grisham'ın yayınladığı fotoğraf, çok sayıda komik tepkiye yol açtı.
KORKU FİLMİ SETİ GİBİ
Grisham'ın, Twitter hesabından yayınladığı fotoğrafta, en sonunda yılbaşı ağacının durduğu ve kenarları kuru ağaçlarla süslü bir koridor görünüyor. Tamamen aydınlatıldığında oldukça görkemli görünen koridor, Noel için yapılan süslemeler ve özel aydınlatmalar yüzünden bir korku filmi setine çevrilmiş durumda.
VAMPİR FİLMLERİNDEKİ ŞATOLARI ANIMSATIYOR
Tamamen karanlık olan koridoru yerden aydınlatan beyaz ışıklar, kenarlarda bulunan süslemelerin gölgeleri ile vampir filmlerindeki şatoları anımsatmakta.
BİZZAT İLGİLENİYOR
Grisham, Twitter'de yayınladığı fotoğrafın altında, "Tatiller yaklaşıyor! Şu an Melania Trump Beyaz Saray'daki her detayla bizzat ilgileniyor" ifadelerini kullanmıştı.
Twitter kullanıcılarının tepkisi gecikmedi. Bazı tepkiler komikliğiyle dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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