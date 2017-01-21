





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ulus'taki pavyonlardan çok acaip şikayetler geliyor. Zaten orada kamulaştırma faaliyetleri devam ediyor. Özellikle bizim yeni bir projemiz var; Çankırı Caddesi'ni kamulaştıracağız. Bu konuda hükümetimiz bize kaynak sağlayacak" dedi.







PERİSCOPE'TAN CANLI YAYIN YAPTI







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek anayasa değişikliğinin oylandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaretinin ardından sabaha karşı 05.00'te Priscope'tan canlı yayın yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa değişikliğinin 339 oyla kabul edildiği tarihi günü kaçırmak istemediğini vurgulayan Gökçek, Meclis'teki izlenimlerini aktardı. TBMM'de Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu ortamda sohbet ettiklerini ve sevinçlerini birlikte paylaştıklarını anlatan Gökçek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 339 oyla Anayasa referandumu kabul edildi. İnşallah Allah nasip ederse şimdi referanduma gideceğiz. Referandumda da sizlerin oylarıyla inşallah, Türkiye, Başkanlık sistemine geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.







BİNALİ YILDIRIM'DAN MÜJDE ALDIM







Başbakan Binali Yıldırım'dan bazı müjdeler aldığını ifade eden Gökçek, "Özellikle belediye Başkanı arkadaşlarıma buradan müjde vermek isterim. Bizim paralarımız kesiliyordu, paraların kesintisini işlemi bitirmiş. Sayın Başbakanımız, 'hadi müjdemi vereyim sana Melih' diyerek bize bu müjdeyi verdi. Ben de buradan size iletmiş olayım." diye konuştu.







UYUŞTURUCU KONUSU







Başbakan Binali Yıldırım ile pek çok konuyu konuşma fırsatı bulduğunu ama özellikle uyuşturucu konusunda Başbakan Yıldırım'a bazı bilgiler aktardığını kaydeden Başkan Gökçek, şunları söyledi: "Çocuklarımızın, küçük çocuklarımızın okul çevrelerinde uyuşturucu almaya başladıklarını, çocuklarımıza yedikleri poğaçaların içerisine bile uyuşturucu katarak, onları alıştırmaya çalıştıklarını ifade ettim. Sayın Başbakanımızın; hükümet olarak bu konuda çok ciddi bir hazırlığı varmış onu söylediler. İnşallah önümüzdeki günlerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uyuşturucu ile çok ciddi anlamda bir mücadele başlatıyor."























kaynak:haberler