Melih Gökçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayanın Abdüllatif Şener olduğunu ancak daha sonra Muharrem İnce'de karar kılındığını söyledi.

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, bomba iddia geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökçek, CHP'nin adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olacağını iddia etti.

"CHP'NİN ADAYI ABDÜLLATİF ŞENER'Dİ"

İşte Melih Gökçek Twitter'dan yaptığı paylaşım:

Türkiye biliyorsunuz CHP'nin kararlarını CHP'den önce ben ilan ediyorum... Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum.

AK Parti'li Eski Bakan Abdüllatif Şener

Bir saat önceye kadar CHP'nin adayı Abdüllatif Şener'di. Ancak büyük kavga oldu, karar değişti. Ve CHP adayı belli oldu. Kim mi?

"CHP'NİN ADAYI MUHARREM İNCE"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu... Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yapılacak ilk kurultayda CHP Genel Başkanı... Kim mi?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce...

Kaynak: haberinburada