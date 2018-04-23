Tunceli'de Hava Destekli Operasyon: 2 Tikko'lu Öldürüldü
Çıraktı Patron Oldu, 30 Ülkeye İhracat Yapıyor! İşte Başarı Öyküsü
Cenk Tosun'lu Everton Tek Golle Kazandı
Büyükçekmece Gölü Havzası'na Kimyasal Madde Dökülmesine İlişkin İki Gözaltı
Suudi Arabistan'ın Hava Saldırısı Sonucu Husilerin Lideri Hayatını Kaybetti
Melih Gökçek: Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Olacak
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Taraftarına Tepki: Terbiyesizlik
Erdoğan'ın Ağzının Payını Verirdim Dediği Chp'li Özel'den Savunma: Gerçekleri İfade Ettim
Di Francesco'dan Salah Sorusuna Olay Cevap: Salah Yok Cengiz Var
Tarih Belli Oldu! Sp Lideri Önce Akşener Sonra Gül İle Görüşecek
Avrupa'da Salih Müslim Krizi! Türk Heyeti Geri Dönme Kararı Aldı
Bakan'dan Turizmcilere Derin Bir 'oh!' Çektiren Seçim Açıklaması
Şenol Güneş'in Koridordaki Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Fenerbahçe Yıldızlarıyla Farka Koştu
Toronto'da Minibüs Önüne Çıkan Herkesi Ezdi: 10 Yaralı
23 Nisan'da Türk Yıldızları'ndan Gösteri!
Ysk Başkanı Tek Tek Anlattı! İşte 100 Bin İmzayla İlgili Tüm Detaylar
Tsk'nın Sosyal Paylaşım Sitelerini Takip Edin
Jürgen Klopp'tan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü: Fantastik
Fenerbahçe Maçında Çıldırtan Ofsayt Kararı!

Melih Gökçek: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Olacak

MELİH GÖKÇEK: CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE OLACAK

Melih Gökçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayanın Abdüllatif Şener olduğunu ancak daha sonra Muharrem İnce'de karar kılındığını söyledi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 23:50
Puan Ver : Melih Gökçek: Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Olacak(7/10)3

CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, bomba iddia geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökçek, CHP'nin adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olacağını iddia etti.

"CHP'NİN ADAYI ABDÜLLATİF ŞENER'Dİ"

İşte Melih Gökçek Twitter'dan yaptığı paylaşım:

Türkiye biliyorsunuz CHP'nin kararlarını CHP'den önce ben ilan ediyorum... Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum.

AK Parti'li Eski Bakan Abdüllatif Şener

Bir saat önceye kadar CHP'nin adayı Abdüllatif Şener'di. Ancak büyük kavga oldu, karar değişti. Ve CHP adayı belli oldu. Kim mi?

"CHP'NİN ADAYI MUHARREM İNCE"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu... Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yapılacak ilk kurultayda CHP Genel Başkanı... Kim mi?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Melih  Gökçek  Chp  Nin  Cumhurbaşkanı  Adayı  Muharrem  İnce  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER