MELİH GÖKÇEK'İN 'EN BÜYÜK HAYALİM' DEDİĞİ ANKAPARK TUTUŞTU
Başkentte Ankapark inşaatında, oyun çadırının tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenimahalle'deki Ankapark eğlence merkezi inşaatı sırasında oyun çadırlarından biri, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla tutuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede tüm çadıra yayıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
Kaynak: haberinburada
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