MELO, GALATASARAY GOL YEYİNCE TÜRKÇE KÜFÜRLERİ TEK TEK SIRALADI
Galatasaray-Östersunds maçını izleyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, Östersunds'un penaltı golü sırasında Türkçe küfürler etti.
Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Östersunds maçının ardından çılgına döndü! Sarı Kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçta Östersunds'un penaltı vuruşu golle sonuçlanınca Brezilyalı futbolcu Türkçe küfür etti.
SÖVÜP SAYDI
Galatasaray - Östersunds, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında konuk ekibin penaltı atışı sırasında eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun küfürleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Penaltı atışı sırasında önce "Haydi Muslera!" diye bağıran Melo'nun golün ardından Türkçe küfürleri kameralara yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Tbmm İç Tüzük Değişiklik Teklifi Komisyonda Kabul Edildi
- Adana'da Mobilya Fabrikası Yandı, Vatandaş Film Gibi İzleyip Canlı Yayın Yaptı
- Çinli Robot Sanbot Türkiye'de! Her An İş Arkadaşınız Olabilir
- Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti
- Alkollü Araç Kullanmaktan Vazgeçmeyince Ehliyetine 10 Yıl El Konuldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Ayrılması Gündemde Olan Sinan'a Yeni Sözleşme Teklif Edecek
- Beşiktaş'ı Yenen Schalke, Verilen Kupayla Dalga Geçti
- Galatasaray Önce Feghouli'yi Sonra Volkan Şen'i Açıklayacak
- Türkiye'nin En Pahalı Futbolcusu Olan Cengiz Ünder, Altınordu Tarlasında Çalışmıştı
- Babacar'dan Vazgeçen Beşiktaş, Gol Makinesini Buldu
DÜNYA HABERLERİ
- 'yürüyemiyorum' Dedi Sosyal Yardım Aldı, Afrika'nın Zirvesine Tırmandı
- Abd'nin Eğitim Kampında Eğitilen Pkk'lı Teröristlerin Mezuniyet Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Katar'dan Sonra Körfez'de Yeni Kriz! Kuveyt İran Büyükelçisini Kovdu
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki: Almanya Kabul Edilemez Taleplerde Bulunuyor
- Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Değiştirmedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar