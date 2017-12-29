MELTEM'İN DEKOLTESİ HALUK'U OTURDUĞU YERDE ZIPLATTI
Çocuklar Duymasın'ın internete özel fragmanı yayınlandı. Gece dışarı çıkacağını söyleyen Meltem'in kıyafetini gören Haluk çıldırtıyor.
Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın bitti bitecek derken yılbaşına bomba gibi bir bölümle hazırlanıyor. Dizinin internete özel fragmanı yayınlandı.
KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİYOR
Yeni bölümde, yılbaşı gecesi için kız arkadaşlarıyla plan yaptığını söyleyen Meltem, kıyafetiyle Haluk'u çıldırıyor. Haluk, Meltem'i görünce kıskançlık krizine giriyor.
Kaynak: haberinburada
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