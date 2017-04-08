Op. Dr. Erkin Önsal, sorunun hastalarda çok ciddi bel, sırt, omuz ağrılarıyla, kollarda uyuşukluk, boyun fıtığı, meme altında ciddi yara, pişik ve mantar enfeksiyonlarına yol açtığını söyledi



Kadınlarda, genetik kaynaklı ya da aşırı kilo nedeniyle görülebilen ve birçok ciddi sağlık problemine zemin hazırlayan iri göğüs, kamu hastanelerinde ücretsiz yapılan ameliyatlarla sağlık sorunu olmaktan çıkıyor.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Erkin Önsal, sorunun hastalarda çok ciddi bel, sırt, omuz ağrılarıyla, kollarda uyuşukluk, boyun fıtığı, meme altında ciddi yara, pişik ve mantar enfeksiyonlarına yol açtığını söyledi.



Bu sorun nedeniyle hastaların rahat uyuyamadığını, sosyal hayatlarında ciddi sorunlar yaşadığını, kıyafet bulamakta zorlandığını anlatan Önsal, "Sorun, hastada psikolojik ya da ciddi medikal problemlere neden olduysa, ameliyatını sağlık kurulumuzun onayıyla ücretsiz gerçekleştirebiliyoruz" dedi.



Önsal, ameliyatın ortalama üç saat sürdüğünü, hastaların da genellikle hastanede bir gün yatırılıp, bir problem görülmemesi halinde ertesi gün taburcu edildiğini belirterek, şöyle devam etti:







kaynak:habertürk