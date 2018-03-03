Yıllarca tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra Batman'da tekstil atölyesi kuran genç girişimci Hasan Saruhanoğulları, 50 kişiye iş imkanı sağladı.

İŞSİZLİK ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLERDEN OLAN BATMAN'DA İMKANSIZI BAŞARDI

Batman'da 2007 yılında 2 atölye ile tekstil sektörüne başlayan Saruhanoğulları, işletmesini hızla büyüterek 150 tekstil atölyesine ulaştı. İşsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında bulunan Batman'da, tekstil sektörüyle işsizlik oranı da düşüyor. Batman, tekstil sektöründe devlet destekli personel istihdamı ile hızla büyürken, iş bulma umuduyla batı illerine işçi göçünün de önüne geçiliyor.

10 MAKİNE İLE BAŞLADI

Yıllarca İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan 30 yaşındaki Hasan Saruhanoğulları isimli genç girişimci, kendi memleketinde tekstil atölyesi açtı. Genç girişimci Saruhanoğulları, tekstil atölyesinde 50 işçiye istihdam sağlıyor. En büyük hayalinin kendi memleketinde bulunan vatandaşlara iş imkanı sağlamak olduğunu belirten Saruhanoğulları, 10 makine ile kurduğu atölyesini kısa sürede büyüterek makine sayısını 50'ye çıkarttı.

"KALİFİYE ELEMAN SORUNU YAŞIYORUM"

Tekstil atölyesinde çalışacak kalifiye elaman bulmakta zorluk yaşadığını belirten Saruhanoğları "Çalışma hayatıma İstanbul'da 10 yıl boyunca tekstil atölyesinde başladım. Daha sonra memleketim Batman'a dönüp tekstil atölyesi açmaya karar verdim. Memleketimde çok şükür tekstil atölyemi kurdum. İlk etapta 10 kişi ile başladım, şu anda 50 kişiye iş istihdamında bulunuyorum. Şuanda yerim bana küçük geliyor. İşlerimiz çok yoğun olduğundan dolayı kalifiyeli eleman eksikliği yaşıyorum. İşlerimizi daha iyi güzel noktalara getirmek için mücadele ediyoruz. Şuan ki mevcut yerimiz bize yeterli gelmiyor yetkililerden yer konusunda destek bekliyoruz. Şuanda 50 kişi çalışıyor tekstil atölyesinde, halen işçi konusunda eksikliğimiz bulunmaktadır. Tekstil atölyemizde personel arayışındayız 100 ile 150 personel çalışmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada