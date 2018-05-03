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Memur, Eve Temizliğe Çağırdığı Gündelikçiye Tecavüz Etti!

MEMUR, EVE TEMİZLİĞE ÇAĞIRDIĞI GÜNDELİKÇİYE TECAVÜZ ETTİ!

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde çalışan memur, eve çağırdığı gündelikçiye tecavüz etti. Tecavüze uğrayan kadının şikayetinden sonra memur, açığa alındı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Memur, Eve Temizliğe Çağırdığı Gündelikçiye Tecavüz Etti!(5/10)1

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan adam, eve çağırdığı gündelikçiye tecavüz etti. Henüz hukuki sonuç alınmadığı için memur sadece açığa alındı.

MEMUR EVCE ÇAĞIRDIĞI TEMİZLİKÇİYE TECAVÜZ ETTİ

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde (Antalya DOB) memur olarak görev yapan A.G., evine çağırdığı Kazakistan uyruklu gündelikçiye tecavüz etti.

GÜNDELİKÇİNİN ŞİKAYETİ SONRASI TUTUKLANDI

Kültür Sanat İşgörenleri Sendikası Genel Örgütlenme ve Kadın Kolu Sekreterliği de yapan A.G.'nin tutuklanması sonrası açıklama yapan Genel Başkanı Cüneyt Balkız, gündelikçi Kazak kadının şikayeti sonrası A.G.'nin tutuklandığını söyledi.

"ORTADA BELGE YOK, DOLAYISIYLA ARKADAŞIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Balkız, "A.G.'ye bir suç isnat edilmiş durumda; ancak suçlu olduğunu gösterin belge, bulgu yok. Bize ulaşan bilgi, belge de yok. Doğal olarak arkadaşımızın arkasındayız; ancak hakkında isnat edilen suç ispatlanır ve ceza alırsa biz de gerekli yasal işlemleri yaparız" dedi.

"İSTİFA DİLEKÇESİ VERMEDİ"

A.G.'ye isnat edilen suç dolayısıyla sendikadan istifalar olduğuna ilişkin iddiaları da yalanlayan Cüneyt Balkız, "Bu olay nedeniyle istifa söz konusu değil. Bundan dolayı sendikamıza gelen istifa dilekçesi yok; ancak bu olaydan çok önce 15 kişi istifa dilekçesi sundu. Onların da gerekçeleri farklı ve bu olayla ilgili şeyler değil" diye konuştu.

HUKUKİ SONUÇ ALANA KADAR AÇIĞA ALINDI

A.G.'nin açığa alındığını belirten Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdür Vekili Akın Ulutaş ise "Hukuki süreç devam ediyor. Biz de gerekeni yaptık. Şu anda söyleyecek bir şey yok. Kurum içinde yaşanan bir olay değil. Hukuki süreç devam ettiği için biz de sonucu bekliyoruz" dedi. A.G.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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