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Memura 352 Lira Aile Yardımı Geliyor

MEMURA 352 LİRA AİLE YARDIMI GELİYOR

Temmuz'da zam ve enflasyon farkı alacak memurların aile yardımı da artacak. Tahminlere göre, 2 çocuklu bir memurun ödemesi 340 liradan 352 liraya çıkacak.

Tarih : 27 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : Memura 352 Lira Aile Yardımı Geliyor(9/10)5

Milyonlarca memura Temmuz'da 3 zam göründü. Maaşlarına yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yansıtılacak olan memurların aile yardımı da yükselecek. 2018 Yılı Programı'ndaki tahmine göre, memur maaşlarına Temmuz'da yüzde 3.5 zam + yüzde 0.02 enflasyon farkı yansıtılacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, eş yardımı da 231,64 liradan 239,79 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 56,20 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,10 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutar 352,19 liraya çıkacak..

GERİYE DÖNÜK YARARLANMA İMKANI SUNULUYOR

Geçtiğimiz yıl Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele de ödenekten 3 aya kadar geriye dönük yararlanma imkanı sunuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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