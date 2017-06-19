Memurların Temmuz zammı, toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre; Ocak'ta maaşları yüzde 3 artırılan memurlar, Temmuz'da ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark alacak.



İlk 5 aylık enflasyonun yüzde 6.18 çıkması, memurların yüksek bir enflasyon farkı alacağını ortaya koydu. Memurlara 5 ayda yüzde 3.18 enflasyon farkı oluştu. Haziran enflasyonunun da yüzde 0.30 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



YÜKSEK FARK







Bu tahmin tutarsa, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.48 olacak. Maaşlara bu durumda Temmuz'da yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 3.48 enflasyon farkı yansıtılacak.



Takvim'in haberine göre, Temmuz zammı yüzde 3.48 yüzde 4 olarak gerçekleşirse maaşlarda 197 lira ile 745 lira arasında artış yaşanacak. 12'nci derecenin 1'inci kademesindeki hizmetli maaşı 2 bin 593 liradan 197 lira artışla 2 bin 790 liraya ulaşacak.



1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 783 liradan 745 lira artışla 10 bin 528 liraya yükselecek. Memurların Temmuz zammı 3 Temmuz'da belli olacak. Zamlı maaşlar ayın 15'inde ödenecek.



EMEKLİDE ARTIŞ 126 TL'DEN BAŞLIYOR







Memur emeklilerinin Temmuz zam oranları da memurlarla aynı olacak. Temmuz zammı eğer yüzde 3.48 yüzde 4 şeklinde olursa, en düşük memur emeklisi maaşı bin 658 liradan bin 784 liraya yükselecek.



En düşük maaşta böylece 126 lira artış yaşanacak. Memur emeklileri ise Temmuz maaşlarını 22-23 Haziran tarihlerinde zamsız olarak alacak, zam farkını ise önümüzdeki ayın içerisinde ceplerine koyacak. Farkların yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.







kaynak:sabah



