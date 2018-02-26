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Memura Ucuz Tatil Fırsatı! 12 Taksit İmkanı da Sunulacak

MEMURA UCUZ TATİL FIRSATI! 12 TAKSİT İMKANI DA SUNULACAK

TÜRSAB'ın Başbakan'a sunduğu raporda, "Kamu çalışanlarına destek verilerek tatil yapmaları özendirilsin" talebi, memurlara indirimli ve 12 ay taksitle tatil imkanını gündeme getirdi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Memura Ucuz Tatil Fırsatı! 12 Taksit İmkanı Da Sunulacak(7/10)3

Turizm sektörüne hareketlilik sağlayacak bir dizi düzenleme masada. Bu kapsamda memurlara tatil desteği de gündeme geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım'a turizm sektörünün taleplerini içeren bir rapor sundu.

ÖDEMELER UZUN TAKSİTLERLE YAPILABİLECEK

Raporda, memura ülke içinde seyahat için çalışmalar da yer alıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) hazırladığı raporda, "Kamu çalışanlarına destek verilerek ülke içinde tatil yapmaları özendirilsin. Kamu kurumları ve belediyelerin düzenleyeceği geziler, işletme belgeli acenteler aracılığıyla yapılsın, kokartlı rehberler kullanılsın" denildi. Proje kapsamında memurlara özel indirimler sunulması ve 12 ay taksitle tatil imkanı sağlanması bekleniyor. Buna göre, memurlar seyahat acentaları ve otellerde özel indirimlerden yararlanabilecek. Ödemeyi de uzun taksitlerle yapabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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